Arese pensionato con oltre 300 grammi di cocaina arrestato dai carabinieri

Un pensionato di 71 anni ad Arese è stato arrestato dai carabinieri con oltre 300 grammi di cocaina. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Rho, ha scoperchiato un inquietante traffico illecito nella tranquilla provincia. La scoperta mette in luce quanto anche le apparenze possano ingannare, sollevando interrogativi sulla diffusione dello spaccio tra le zone più insospettabili. La vicenda si conclude con un importante intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio.

Un pensionato di 71 anni è stato trovato in possesso di oltre 300 grammi di cocaina e per questo arrestato dai carabinieri ad Arese. Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto un uomo di 71 anni, pensionato e residente nella zona, trovato in possesso di un'ingente quantità di .

