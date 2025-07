Ecomafie l’allarme di Legambiente | In Campania 16 reati al giorno

Le ecomafie in Campania sono un allarme che non può più essere ignorato. Con una media di 16 reati al giorno e un aumento del 23% nel 2024, la regione si conferma tristemente al vertice nazionale, con Napoli e Salerno tra le aree più colpite. È ora di agire con decisione per fermare questa minaccia silenziosa e proteggere il nostro territorio.

Salgono ancora i reati delle ecomafie in Campania, che si conferma leader nazionale: maglia nera per la provincia di Napoli con 2313, terza Salerno con 1321. In Campania le ecomafie premono sempre di più sull’acceleratore e fanno affari d’oro. A dimostrarlo è l’aumento dei reati ambientali che nel 2024 salgono a 6.104, registrando +23% rispetto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ecomafie, l’allarme di Legambiente: “In Campania 16 reati al giorno”

In questa notizia si parla di: ecomafie - campania - reati - allarme

