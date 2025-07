Ravello violenza sessuale su turista 15enne americana | arrestato quarantunenne

Un grave episodio scuote la splendida Costiera Amalfitana, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su una turista americana di 15 anni. Dipendente di una struttura ricettiva a Ravello, l’uomo avrebbe approfittato della momentanea assenza dei genitori della giovane. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei minori e sulla responsabilità delle strutture ricettive nel prevenire simili incidenti. Un’attenzione che non può essere sottovalutata.

Tempo di lettura: 2 minuti Un uomo di 41 anni, dipendente di una struttura ricettiva situata in costiera amalfitana, a Ravello è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Amalfi con l'accusa di aver compiuto presunti abusi sessuali nei confronti di un ospite minorenne di origini straniera. L'uomo, italiano ma di origini egiziane avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori della vittima, una ragazza minore di origini americane. L'accusa nei suoi confronti e di violenza sessuale. A denunciarlo è stata proprio la giovane vittima, la cui segnalazione ha fatto scattare l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

