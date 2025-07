Morto davanti alla fidanzata su Via dell’Amore | brutto incidente l’ultimo giorno di vacanza

L'ultimo giorno di vacanza si è trasformato in una tragedia improvvisa e sconvolgente su via dell'Amore. Una giovane coppia di turisti, intenti a godersi il panorama mozzafiato, ha vissuto un dramma che ha scosso tutti: lui, australiano, ha perso la vita in un incidente inspiegabile davanti agli occhi della fidanzata. Un dolore che lascia senza parole, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia inaspettata.

Era il loro ultimo giorno di vacanza insieme, un momento che avrebbe dovuto concludersi tra sorrisi e foto ricordo, e invece si è trasformato in una tragedia inspiegabile. Una giovane coppia di turisti, lui australiano, lei di origini europee, stava passeggiando lungo uno dei percorsi più suggestivi della zona, un sentiero che attira ogni anno migliaia di visitatori per la sua bellezza mozzafiato e la vista a picco sul mare. Nelle ore precedenti la tragedia, i due avevano avuto una discussione, avvenuta proprio davanti a un bar dove alcune telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso le immagini del litigio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

