Wojciech Szczesny, ex portiere della Juve ora al Barcellona, rivela come le sfide e le differenze tra le due esperienze abbiano plasmato la sua mentalità vincente. In un'intervista sincera, il polacco condivide le difficoltà di ogni sconfitta e l’impegno quotidiano che richiede giocare in un club diverso, con metodi di allenamento e mentalità completamente opposti. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia fondamentale adattarsi per crescere e affrontare le sfide del calcio internazionale.

Szczesny torna a parlare di Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero in forza al Barcellona. L’ex portiere della Juve Wojciech Szczesny ha parlato a YouTube Foot Truck per analizzare il suo percorso in bianconero e l’attuale esperienza con il Barcellona dopo il rinnovo per un altro anno. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’estremo difensore polacco che ha mostrato per l’ennesima volta la mentalità che c’è nei bianconeri. MIGLIORAMENTO CON I PIEDI A BARCELLONA- «A Barcellona giochi e ti alleni in un modo totalmente differente. Nelle partitelle a campo ridotto, tutti sono vicini l’uno con l’altro, leggi in anticipo dove sta calciando il giocatore e la posizione dei difensori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Szczesny torna a parlare di Juve: «Ogni sconfitta e ogni errore pesa diversamente. A Barcellona giochi e ti alleni in un modo totalmente differente»

