Non ce l' ha fatta la 18enne coinvolta nell' incidente in moto a San Vito è morta al Bufalini

Tragedia a San Vito: la giovane Sofia Maroni, 18 anni di Cesenatico, purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo un incidente in moto avvenuto ieri pomeriggio, la sua vita si è spezzata al Bufalini. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e devastante. La vicenda ricorda quanto siano fragili e preziosi i momenti di ogni giovane. Restate con noi per conoscere gli sviluppi e il ricordo di Sofia.

E' purtroppo deceduta la ragazza di 18 anni residente a Cesenatico che era rimasta coinvolta, ieri pomeriggio, intorno alle 17, in un drammatico incidente stradale nei pressi di San Vito, al confine tra i comuni di Santarcangelo e San Mauro Pascoli. La giovane, Sofia Maroni, è morta nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: coinvolta - incidente - vito - morta

“Sua sorella è rimasta coinvolta in un incidente”, ma è una truffa - Una scossa di paura ha attraversato Compiano quando un'86enne è stata presa di mira da una truffa orchestrata da tre uomini provenienti dalla Campania.

++ Grave incidente a San Vito: in quattro in ospedale dopo uno scontro fra due auto ++ Vai su Facebook

Cesenatico. Morta la ragazza coinvolta nell'incidente di ieri pomeriggio a San Vito. Aveva solo 18 anni; Non ce l'ha fatta la 18enne coinvolta nell'incidente in moto a San Vito, è morta al Bufalini; Non ce l'ha fatta la 18enne di Cesenatico coinvolta nell'incidente in moto, è morta al Bufalini.

È morta la 18enne coinvolta in incidente in moto tra San Vito e San Mauro Pascoli - Questa mattina (giovedì 10 luglio) è morta la 18enne di Cesenatico ricoverata da ieri (mercoledì 9 luglio) all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente avvenuto in via Vecchia Emilia a San Mauro ... Da altarimini.it

Incidente a San Vito: è morta la 18enne motociclista di Cesenatico - Ha avuto un epilogo tragico l’incidente stradale del tardo pomeriggio di ieri a San Vito. Si legge su corriereromagna.it