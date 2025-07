Cade dal terrazzo di casa grave un giovane interviene l’elisoccorso

Una scena di grande tensione a San Romano: un giovane di 27 anni cade dal terrazzo di casa, riportando ferite gravissime. L'intervento tempestivo dell'elisoccorso ha permesso di raggiungere prontamente il ragazzo, che ora si trova in pericolo di vita. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica caduta. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza domestica.

Montopoli Valdarno, 10 luglio 2025 – Paura a San Romano. Un ragazzo di 27 anni è caduto dal terrazzo di casa riportando ferite gravi alla testa e alla schiena. Accade nella tarda mattinata di giovedì 10 luglio. Il giovane era sul terrazzo quando, per cause da chiarire, si è sporto ed è caduto facendo un volo di alcuni metri. E’ atterrato pesantemente, riportando ferite alla testa e altri traumi in tutto il corpo. L’allarme è stato immediato. Il 118, giunto sul posto, ha constatato la situazione seria e ha chiesto l’invio dell’elisoccorso, che ha poi trasferito il 27enne all’ospedale fiorentino di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal terrazzo di casa, grave un giovane, interviene l’elisoccorso

