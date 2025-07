Tumori della pelle boom di casi tra i giovani | a cosa fare attenzione

I tumori della pelle, in particolare il melanoma, sono in aumento tra i giovani italiani, diventando un nemico silenzioso che si annida tra le pieghe dell’epidermide. Prevenire è fondamentale: conoscere i rischi, riconoscere i segnali precoci e adottare comportamenti protettivi può fare la differenza. La prevenzione resta il tallone d’Achille per contrastare questa minaccia crescente, ma la consapevolezza può salvare vite.

Un nemico silenzioso si fa largo tra le pieghe della pelle. Sempre più subdolo, sempre più precoce. I tumori cutanei, in particolare il melanoma, sono in costante aumento in Italia. Colpiscono più persone, e lo fanno in età sempre più giovane. Ma se da un lato le terapie evolvono, e migliorano le prospettive di sopravvivenza, dall'altro la prevenzione resta il tallone d'Achille: i controlli dermatologici sono ancora una pratica poco diffusa, e spesso relegata solo a chi ha già avuto un campanello d'allarme. A dirlo è una recente indagine condotta da IQVIA Italia, che ha fotografato la situazione nazionale tracciando un quadro chiaro.

