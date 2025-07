Operazione shock da 1,4mln | Gdf smaschera bad company nel confezionamento d’olio beni sequestrati

Un'operazione shock da 14 milioni di euro scuote il settore oleario: la Guardia di Finanza di Lanciano smaschera una “bad company” coinvolta in frodi fiscali e sfruttamento del lavoro. Con l'operazione "Oleum", beni immobili, liquidità e quote societarie sono stati sequestrati, rivelando un sistema illecito che danneggiava l’economia legale. Un duro colpo a chi giocava con la legge e la dignità dei lavoratori nell’agroalimentare.

Chieti - Guardia di Finanza di Lanciano sequestra immobili e liquidità per 1,4 milioni, scopre rete di evasione fiscale e sfruttamento lavoro nel settore oleario. Un'operazione denominata "Oleum", guidata dalla Guardia di Finanza della compagnia di Lanciano sotto il comando del capitano Domenico Siravo e su disposizione del pm Elena?Belvederesi, ha portato al sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un totale di 1.405.047,12?euro, come disposto dal gip Massimo?Canosa del Tribunale di Lanciano. Le indagini hanno messo in luce un artificio fiscale: la società principale delegava servizi di manodopera a una bad company interna al suo stesso gruppo, priva di patrimonialità e impiegata per eludere gli obblighi fiscali e previdenziali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv