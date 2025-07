UFFICIALE – Dzeko è della Fiorentina! L’ex Inter torna a giocare in Serie A

Edin Dzeko torna a incantare i tifosi italiani, scegliendo la Fiorentina dopo l’esperienza in Turchia con il Fenerbahçe. L’ex attaccante dell’Inter porta con sé un bagaglio di talento e esperienza internazionale, pronto a scrivere nuove pagine di successo nel calcio italiano. Con il suo arrivo, la Viola si rafforza notevolmente, puntando a traguardi ambiziosi. La Serie A si prepara a vivere emozioni straordinarie grazie a questa new entry di spessore.

Dzeko torna a giocare in Serie A, dopo l’esperienza in Turchia al Fenerbahce, l’ex Inter ha deciso di tornare a giocare in Italia, ma alla Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano UFFICIALE – “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko. Edin Dzeko, nato a Sarajevo il 17 Marzo 1986, ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni”. Dzeko torna a giocare in Serie A dopo l’Inter. GRANDE ESPERIENZA – Il nuovo calciatore viola nell’ultima stagione, con la maglia del Fenerbahce, ha disputato 53 partite, collezionando 21 reti e 8 assist. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Dzeko è della Fiorentina! L’ex Inter torna a giocare in Serie A

In questa notizia si parla di: ufficiale - fiorentina - giocare - dzeko

?"La Fiorentina ha fatto un acquisto super, perché Dzeko può giocare al posto di Kean, ma anche insieme, credo sia un grande colpo. Arriva uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Io sono uno sempre per il nuovo che avanza e tendo a dire che i ve Vai su Facebook

Uno tra Asllani, Bennacer e Ricci sarà il prossimo regista viola. Dzeko può diventare l'Ibra della Fiorentina. Non avrebbe senso riportare Biraghi dentro lo spogliatoio. Martinelli va mandato a giocare anche se parte Terracciano Vai su X

