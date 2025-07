Il gas metano sfiora i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il gas naturale torna a salire, sfiorando i 35 euro sulla piazza TTF di Amsterdam. I contratti future di agosto si contendono i massimi recenti, trainati da una domanda inaspettata in Sudafrica dovuta a un inverno più rigido del previsto. Questo scenario mette in evidenza come le variabili climatiche e geopolitiche continuino a influenzare i prezzi energetici, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente il mercato in questa fase di significativa volatilità.

Prosegue il rialzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto guadagnano l'1,93% a 34,97 euro al MWh, rispolverando i valori dello scorso 26 giugno. Tra le cause del rialzo la forte domanda registrata in Sudafrica a causa di un inverno più freddo della norma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas metano sfiora i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

In questa notizia si parla di: euro - piazza - amsterdam - metano

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

#ULTIMORA | Il gas chiude in calo a 33,6 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam I contratti future sul mese di agosto hanno ceduto lo 0,3% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

? Il Tff ad Amsterdam guadagna lo 0,25% Leggi l'articolo #Gas Vai su Facebook

Il gas metano sfiora i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam; Il gas metano sfiora i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam; Il gas apre in calo sotto 34 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam.

Il gas metano sfiora i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - I contratti future sul mese di agosto guadagnano l'1,93% a 34,97 euro al MWh, rispolverando i valori dello scorso 26 giugno. Come scrive quotidiano.net

Il gas chiude in calo a 40,52 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - Ha chiuso in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio scoppiettante sulla soglia dei 42 euro a seguito dell'attacco Usa all'Iran. Riporta msn.com