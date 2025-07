De Rossi | Alla Roma molta pressione Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere

Della sua determinazione e passione per il calcio, De Rossi continua a dimostrare di essere un punto di riferimento anche fuori dal campo. Dopo aver lasciato la panchina della Roma, il suo impegno rimane forte e concreto, guidando con entusiasmo l’Ostiamare e ricevendo riconoscimenti prestigiosi. La sua storia non si ferma qui; anzi, è solo all’inizio di una nuova fase, pronta a riservargli ancora grandi successi.

Dopo la breve avventura da allenatore della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora trovato panchina. Per l'ex tecnico dei giallorossi si era parlato di Sampdoria e Monza in Serie B, ma i due club hanno optato per soluzioni diverse. In attesa di trovare un nuovo incarico, De Rossi è costantemente impegnato sull'Ostiamare, con cui è stato premiato in Campidoglio dopo il successo della squadra lidense nel campionato di Serie D di categoria. Della sua esperienza da presidente del club capitolino ha parlato ai microfoni di France Football: " Sono superstizioso, non voglio pensare troppo avanti, ma finora va bene.