IIC Londra Ippica come cultura e sviluppo | focus tra Italia e Gb

L’Istituto Italiano di Cultura di Londra ha ospitato un affascinante confronto tra Italia e Regno Unito sull’ippica come cultura e motore di sviluppo. Non solo uno sport, ma un patrimonio da tutelare e valorizzare lungo tutto il ciclo di vita del cavallo, anche attraverso l’ippoterapia, come strumento di riscatto sociale contro dipendenze e disagio mentale. Un dialogo che sottolinea l’importanza di un approccio etico e sostenibile all’universo equestre, aprendo nuove prospettive di collaborazione.

Roma, 10 lug. (askanews) – Una riflessione sull’ippica in Italia e nel Regno Unito e sul ruolo del cavallo inteso non solo come “animale che corre” ma come essere vivente che va tutelato dall’inizio alla fine della sua vita e che, con l’ippoterapia, puà offrire un grande contributo nella lotta alle dipendenze ed al disagio mentale. All’Istituto Italiano di Cultura di Londra si sono confrontati con il direttore generale per l’Ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Remo Chiodi gli esponenti più importanti dell’ippica britannica: un settore che oltre Manica, al di la dell’essere un fenomeno di costume con eventi social del calibro di Ascot, genera circa 85. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

