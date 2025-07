la notte dei serpenti 2025 con cocciante topo gigio elettra lamborghini

Preparatevi a un evento straordinario: La notte dei serpenti 2025 si avvicina, promettendo una serata ricca di emozioni e grandi ospiti. Dopo il successo della passata edizione, che ha attirato oltre 20.000 spettatori, il concerto ideato da Enrico Melozzi torna con protagonisti del calibro di Cocciante, Topo Gigio, Elettra Lamborghini e Lamborghini. Un evento imperdibile per celebrare la cultura abruzzese attraverso musica, spettacolo e tradizione. Restate sintonizzati per scoprire tutte le sorprese di questa attesa terza edizione!

Annunciati dal Maestro Enrico Melozzi i primi ospiti dell’attesa terza edizione de La notte dei serpenti. Annunciati dal Maestro Enrico Melozzi i primi ospiti dell’attesa terza edizione de La notte dei serpenti, il concertone ideato e diretto da Melozzi che celebra la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. Dopo il successo della seconda edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara – e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2, sarĂ nuovamente Andrea Delogu a condurre la kermesse il 20 luglio dallo Stadio del Mare di Pescara. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu