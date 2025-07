Milan-Como a Perth parere positivo della Figc Palla all' Uefa | buone possibilità per un sì

Milano e Perth, due città lontane ma unite da un progetto ambizioso: la Federcalcio italiana apre alla richiesta della Lega di spostare una partita di Serie A in Australia, una decisione che potrebbe aprire nuove strade per il calcio europeo. Con l’eccezionalità dell’evento invernale a San Siro, si prospettano opportunità innovative e sfide stimolanti. È il momento di guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

La Federcalcio non si oppone alla richiesta della Lega di giocare in Australia la partita di Serie A in programma a febbraio. La chiave è l'eccezionalità dell'impedimento: a San Siro ci sarà la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Como a Perth, parere positivo della Figc. Palla all'Uefa: buone possibilità per un sì

