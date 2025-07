Israele sta costruendo un ghetto siamo nell' ultima fase prima del genocidio | la Germania trasferì i suoi ebrei a Est oggi parliamo di un' evacuazione a sud di Gaza

se fosse vivo oggi, sarebbe in prima linea a denunciare con coraggio e passione i pericoli incombenti. La storia ci insegna che il silenzio di fronte alle ingiustizie può costare caro: è il momento di ascoltare, riflettere e agire per prevenire tragedie indicibili. La memoria del passato deve essere una chiamata all’azione, affinché le atrocità non si ripetano mai più.

Lo Stato ebraico sta costruendo un ghetto. Che sentenza orribile. La natura del genocidio è che non nascono da un giorno all'altro. Non ci si sveglia una mattina e si passa dalla democrazia ad Auschwitz, dall'amministrazione civile alla Gestapo Se Mordechai Anielewicz fosse vivo oggi, sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele sta costruendo un ghetto, siamo nell'ultima fase prima del genocidio: la Germania trasferì i suoi ebrei a Est, oggi parliamo di un'evacuazione a sud di Gaza

Si parlava del Medio Oriente e di Gaza. Il consigliere ha detto che Netanyahu, premier di Israele, "sta mettendo a rischio gli israeliani nel mondo" e "dovrebbero ammazzarlo" Vai su Facebook

Israele sta costruendo un ghetto, siamo nell'ultima fase prima del genocidio: la Germania trasferì i suoi ebrei a Est, oggi parliamo di un'evacuazione a sud di Gaza; Iran, la logica malsana dell'Occidente: Teheran non può avere il nucleare pacifico, Israele sì perché ha avuto la Shoah.

