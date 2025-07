Violenza sessuale su una 15enne in vacanza in Costiera amalfitana | fermato un uomo

Una drammatica vicenda scuote la Costiera Amalfitana: un uomo di 41 anni con origini egiziane è stato fermato dai carabinieri per aver commesso violenza sessuale su una ragazzina di 15 anni, turista americana in vacanza con la famiglia a Ravello. Le indagini, coordinate dalla procura di Salerno, stanno facendo luce su questo terribile episodio, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza e della tutela dei minori durante le vacanze.

Violenza sessuale su una ragazzina di 15 anni: sottoposto a fermo un italiano di 41 anni con origini egiziane. E' accaduto in costiera amalfitana e a eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della compagnia di Amalfi. A coordinare le indagini è la procura di Salerno. La 15enne, turista americana, era in vacanza con la famiglia in una struttura ricettiva di Ravello.

