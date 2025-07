Rivoluzione in aeroporto per volare ora basta mostrare la carta d' imbarco

Una vera rivoluzione negli aeroporti italiani sta avvenendo: ora, per volare, basta mostrare la carta d'imbarco, senza più dover esibire un documento di identità. Questa novità, già operativa secondo l’Enac, semplifica notevolmente i controlli e avvicina il viaggio in aereo alle procedure del treno. Con un sistema più rapido ed efficiente, i viaggi diventano ancora più comodi e sicuri. Chi desidera partire, può già approfittarne e...

Non è più obbligatorio esibire un documento di identità prima di prendere in Italia un volo nazionale ed europeo. La novità, sottolinea l'Enac è già operativa. "Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno", ha sottolineato Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, al Corriere della sera confermando la novità anticipata dal quotidiano. "Ai fini dei controlli non cambia nulla: chi arriva al gate dovrà passare ai metal detector", spiega Di Palma. Quindi da oggi basterà solo la carta d'imbarco? "È così. Ma chiaramente si potrà essere fermati e controllati dalle forze dell'ordine e lì bisognerà mostrare un documento d'identità". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rivoluzione in aeroporto, per volare ora basta mostrare la carta d'imbarco

