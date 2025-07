Carta d’identità all’imbarco | si viaggia leggeri senza l’obbligo di mostrarla

Viaggiare senza stress è ora possibile grazie alla nuova iniziativa di ENAC: la carta d'identità o altri documenti di riconoscimento non saranno più richiesti al momento dell’imbarco sui voli nazionali e Schengen. Un grande passo verso un’esperienza più semplice e senza pensieri in aeroporto. Staje senza pensier: il futuro dei viaggi è già arrivato, rendendo tutto più fluido e senza complicazioni.

"Staje senza pensier". Potrebbe essere questa la sintesi dell'iniziativa Enac cha ha reso carta d'identità o qualsiasi altro documento di riconoscimento non più motivo di ansia in aeroporto. Infatti, non sarà più necessario mostrare un documento al momento dell'imbarco sui voli nazionali e verso i Paesi dell'area Schengen, ovvero la zona di libera circolazione senza .

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

