Interprete Ue prende appunti durante incontro a porte chiuse con Zelensky | Probabile caso di spionaggio russo

Durante un incontro riservato tra Zelensky e i leader UE, un interprete è stato sorpreso a prendere appunti, violando le rigide regole di segretezza. La scena ha immediatamente suscitato sospetti di spionaggio russo, portando all’intervento tempestivo dei funzionari europei che hanno sequestrato le note. Un episodio che alimenta i dubbi su quanto possa essere stato compromesso durante quei colloqui top secret. La vicenda si conclude lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza delle informazioni vitali.

Era stata subito notata mentre era nella cabina dei traduttori: durante un vertice a porte chiuse tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader dell’Ue continuava a prendere appunti, cosa vietata dalle rigide regole sulla riservatezza previste dalle istituzioni europee. E così, vista da alcuni colleghi della Repubblica Ceca, è stata interrotta dai funzionari della Commissione, che sono intervenuti prontamente, sequestrando le note e allontanandola dalla sede. Protagonista del caso un’interprete freelance al servizio delle istituzioni europee, con doppia cittadinanza francese e ucraina e origini russe, che è stata esclusa dalla Commissione europea dopo questo episodio, avvenuto a dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Interprete Ue prende appunti durante incontro a porte chiuse con Zelensky: “Probabile caso di spionaggio russo”

