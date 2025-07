Napoli protesta Movimento disoccupati | scontri con polizia

A Napoli, un corteo spontaneo di disoccupati si trasforma in scontri con la polizia, evidenziando la frustrazione di chi cerca risposte e sostegno. La protesta, nata dal blocco nell’accesso ai contributi del click day, mette in luce le difficoltà di tanti italiani in cerca di opportunità . Un episodio che scuote la città e solleva interrogativi sulla gestione delle politiche sociali e il ruolo delle istituzioni.

Nel centro di Napoli si è tenuto un corteo non organizzato da parte di un gruppo di disoccupati. La protesta sarebbe originata dalla difficoltà di accedere alla piattaforma del click day per ricevere contributi e incentivi. I presenti si sono poi scontrati con gli agenti di polizia in assetto antisommossa davanti all'ingresso del porto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, protesta Movimento disoccupati: scontri con polizia

