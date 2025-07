L’uxoricidio poi le aggressioni in carcere e il trasferimento | chiesto il riavvicinamento

Lecce si prepara a un delicato e cruciale fronte legale: il caso di un uomo coinvolto in un tragico uxoricidio, le aggressioni in carcere e la richiesta di riavvicinamento. Con determinazione e un chiaro messaggio di difesa dei diritti, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto hanno avviato una battaglia che potrebbe cambiare il destino di questa vicenda complessa, facendo luce sulle esigenze di giustizia e umanitĂ .

LECCE  - "Contribuire, con noi, a garantire a quest'uomo, come è piĂą che legittimo che sia, la celebrazione, in concreto, di un giusto processo": con queste parole, pronunciate con forza in aula, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto hanno aperto oggi la battaglia legale per il trasferimento.