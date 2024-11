Ilgiorno.it - Pavia, arrestati per corruzione due ex carabinieri e un imprenditore edile di San Genesio

, 13 novembre 2024 – Duee unche opera nel comune di Sansono statiquesta mattina dalla Guardia di finanza dicon l’accusa di. Dall’analisi dei dispositivi sequestrati a un militare il cui nominativo era emerso come collegato alla prima parte dell’inchiesta “Clean”, il terremoto che esattamente un anno fa ha decapitato i vertici di Asm, secondo gli inquirenti sarebbe emerso un sistema corruttivo particolarmente radicato come asservimento della finanza pubblica a fini personali e con compimento di atti contrari ai doveri di ufficio in cambio di favori. Particolare allarme ha destato lo sviamento della funzione dei due militari, in danno di una ex fidanzata, vessata anche attraverso l’abuso dei poteri dei pubblici ufficiali.