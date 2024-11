Gaeta.it - Passaggio di comando alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino: nuovi orizzonti per la sicurezza locale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un significativo cambiamento si è verificatodeidi, in provincia di Avellino. Dopo un lungo periodo di cinque anni, ilè passato dmaggiore Annalisa Pomidoro al capitano Ludovica Arrabito, che proviene dal Nucleo operativo e radiomobile di Savona. Questo avvicendamento segna un momento importante nella gestione dellapubblica in un’area che comprende diciannove comuni.La carriera di Ludovica Arrabito: un nuovo capitano perLudovica Arrabito, trentuno anni e originaria della provincia di Ragusa, è un volto nuovo per ladi. Laureata in giurisprudenza, ha intrapreso la carriera nell’Arma deinel 2014. Da quel momento, ha accumulato una serie di esperienze significative all’interno della forza di polizia, culminando nel servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile delladi Savona.