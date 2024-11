Thesocialpost.it - Olanda, frontiere chiuse: stop a Schengen e agli immigrati irregolari. La decisione choc che spacca l’Europa

L’ha annunciato la reintroduzione dei controlli allecon il Belgio e la Germania, a partire dal 9 dicembre 2024 e fino all’8 giugno 2025. La notizia, comunicata lunedì scorso alla Commissione Europea, ha sollevato una serie di interrogativi e ha messo in evidenza la crescente preoccupazione per l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani che affligge. La Commissione Europea sta ora valutando laolandese, pur mantenendo un dialogo costante con le autorità di Amsterdam.La misura è stata giustificata dalla ministra per Asilo e Migrazione, Marjolein Faber, che ha parlato di “elevato livello di migrazione irregolare” e di “flussi migratori secondari” come motivi principali per il rafforzamento dei controlli. Il governo olandese sta dunque cercando di limitare l’ingresso di migranti senza permesso, in un contesto europeo in cui molti Stati membri stanno adottando politiche simili per gestire l’ondata di migranti