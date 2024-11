Lettera43.it - Non solo giudici e migranti: tutte le sparate di Musk sull’Italia

I media americani lo chiamano il «presidente ombra» per il suo essere un po’ ovunque, dalla prima chiamata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alle riunioni in cui si decidono le nomine della nuova amministrazione Usa. Il tycoon lo ha appena nominato ufficialmente, insieme a Vivek Ramaswami, capo del Doge, ossia il dipartimento per l’efficienza del governo che dovrà supervisionare il funzionamento della macchina statale.So . what would you say you do here? https://t.co/LkdlfrIEc8— Elon(@elon) November 13, 2024Fatto sta che Elon, forse per il fatto di essere anche proprietario di uno dei social media più usati al mondo, dice la sua su tutto: anche sulla politica italiana. Entrando a gamba tesa nello scontro tra governo e magistratura suiin Albania, il magnate se l’è presa coidi Roma, tuonando su X: «Devono andarsene».