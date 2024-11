Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli può lottare per lo Scudetto. McTominay calciatore di livello internazionale

NM– Petrazzuolo, de Giovanni, Coppola, Sesa, Montervino, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero. per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “Ineccepibili le parole di Aurelio De Laurentiis, Bonny? Ilpotrebbe pensarci in caso di cessione di Raspadori”Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Parole di De Laurentiis? Aveva molto da dire da Los Angeles, ci ha tenuto a dire delle cose sul famoso rigore dato all’Inter anche dopo le parole di Marotta. Ineccepibile l’intervento di Aurelio De Laurentiis, bene anche l’unione di intenti con Conte.