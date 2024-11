Napolipiu.com - Napoli, colpo da 20 milioni per Conte: la Gazzetta svela il nome. Sei gol in stagione

La società azzurra al lavoro sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ilguarda già al mercato di gennaio. Mentre Antoniolavora sul campo per mantenere alto il livello di prestazioni, la società programma i rinforzi per puntare alla Champions League.Taylor obiettivo a centrocampo per ilSecondo ladello Sport, gli azzurri hanno messo nel mirino Kenneth Taylor. Il centrocampista dell’Ajax rappresenta il profilo ideale per rinforzare la mediana partenopea.Il profilo del giocatoreTaylor è un centrocampista moderno che parte da sinistra per inserirsi in area. I numeri parlano chiaro:21 presenze stagionali tra Eredivisie ed Europa League6 gol segnati4 assist fornitiKenneth TaylorI costi dell’operazione TaylorIl valore di mercato del centrocampista dell’Ajax si aggira intorno ai 20di euro.