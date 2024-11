Ilfattoquotidiano.it - Morto 23enne folgorato da un asciugacapelli. Si indaga sull’origine del guasto

Un ragazzo di 23 anni ad Airole, in provincia di Imperia, èdall’come riporta Today. Il ragazzo stava usando il phon quando l’apparecchio ha emesso una scarica elettrica che ha attraversato il corpo del ragazzo. I soccorsi non hanno potuto fare nulla se non accertare la morte del.I carabinieri di Ventimigliano se all’origine della vicenda ci sia stato un malfunzionamento dell’apparecchio, un comportamento sbagliato nell’utilizzo del phon o un problema all’impianto elettrico.L'articoloda un. Sidelproviene da Il Fatto Quotidiano.