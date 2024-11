Thesocialpost.it - Matteo Salvini dà un bacio a Lilli Gruber in trasmissione: scena epica in televisione

Leggi su Thesocialpost.it

Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo,si è presentato in studio con un inaspettato omaggio per: unPerugina. In occasione della Giornata della Gentilezza, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha cercato di alleggerire il clima con un gesto simbolico: “Ho pensato di portarle unPerugina che ho preso in Umbria, uno per lei e uno per Lina Palmerini. Non è per Michele Santoro, ma solo per le donne”, ha dichiarato, accompagnando il suo intervento con un sorriso rivolto alla conduttrice.Nonostante il tentativo di iniziare con un gesto distensivo, il dialogo trasi è presto acceso sui temi più caldi del momento, come le politiche sui migranti e le recenti dichiarazioni di Elon Musk, che ha criticato i giudici italiani per le loro decisioni riguardo il trattenimento dei migranti in Albania.