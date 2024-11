Ilgiorno.it - Lotta al tumore e CAR-T: in Lombardia 10 centri abilitati. Cosa è cambiato con la prima terapia genica anticancro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 novemrbe 2024 – AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, ha deciso di riprendere, da Milano, il 'viaggio' di "CAR-T Il futuro è già qui", campagna itinerante e online nata nel 2021, per informare pazienti, familiari, caregiver e specialisti, e migliorare la conoscenza, l'accesso e la gestione dei trattamenti, con uno sguardo alle esperienze cliniche maturate, ai successi dei pazienti trattati e ai futuri ambiti di applicazione. Cinque anni fa il debutto A cinque anni dall'arrivo in Italia della, le CAR-T (acronimo di Chimeric Antigens Receptor T-Cells), terapie avanzate basate sulla modifica e sul potenziamento dei linfociti T che in questo modo riescono a riconoscere e aggredire le cellule tumorali, sono oramai una realtà ben presente nella pratica clinica di numerosiitaliani.