Ilrestodelcarlino.it - L'impresa eccezionale è essere normale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vorrei segnalare un fatto accaduto alcuni giorni fa. Un signore anziano prima barcolla poi cade in avanti sull'asfalto. Io mi precipito a dargli soccorso ma da sola non c'è la faccio. Nel giro di un minuto si fermano una ragazza in bici, un'altra (fortunatamente infermiera) una terza ragazza poi fortunatamente un uomo più forzuto. L'infermiera ha subito preso in mano la situazione assistendo fino all'arrivo dell'ambulanza l'infortunato. Tutta questa partecipazione di giovani mi ha fatto pensare che non tutto è perduto. Raffaella Canè Risponde Beppe Boni In una società sempre più affollata di piazze web, app, social, ma sostanzialmente sempre più isolata nei rapporti, la notizia di un signore soccorso per strada da più persone, in parte giovani, ci ricorda che la solidarietà dei singoli esiste ancora.