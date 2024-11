Ilrestodelcarlino.it - L’ex dipendente di Omar: "Rischio intimidazioni"

Un incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della sua, aiuto cuoca al sushi bar Crudo di via San Mamolo, che nel 2022 e ancora nel 2023 denunciòMohamed, l’imprenditore calabrese di 39 anni arrestato un mese fa dalla Guardia di Finanza nell’ambito della maxi inchiesta per riciclaggio, usura, estorsioni, sfruttamento della prostituzione e altri reati, spesso aggravati dal metodo mafioso. Con lui sono indagate altre 15 persone; milioni di euro di beni sono finiti sotto sequestro, tra cui le auto di extra lusso di Mohamed e diversi locali, compreso appunto Crudo. Tornando alla, ventinovenne, la ragazza denunciò il suo datore di lavoro per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violazione di domicilio e violenza privata, per averla ’sfrattata’ dalla casa in cui la giovane viveva in affitto entrandovi di nascosto mentre lei non c’era e sostituendone la serratura, per impedirle di recuperare le sue cose e costringendola a dormire in albergo; e poi ancora per atti persecutori, poiché per oltre un anno le inviò continui messaggi e telefonate d’insulti minacciandola di licenziarla e insultandola; violazione della riservatezza (si informò sui suoi accessi al pronto soccorso, un giorno che lei si assentò dal lavoro per malattia); e appropriazione indebita, poiché quando la donna diede le dimissioni da Crudo lui rifiutò di consegnarle il set di coltelli da cucina professionali che lei si era comprata.