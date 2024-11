Gamberorosso.it - "Le donne del vino devono faticare di più per essere prese sul serio". Così una giovane vignaiola sta cambiando il Negroamaro

«Nel mondo dellesono molto più agguerrite perché hanno quel senso di rivalsa nei confronti di un settore prevalentemente maschile». Camilla Rossi-Chauvenet,donna edi origini venete, esordisce, con emozione sincera, commentando la recente vittoria dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso con il suo Zacinto ’23 di Masseria Cuturi, unin purezza dal carattere intenso e sottile, quasi a riflettere la sua personalità. «Non nascondo la sorpresa per il premio, specialmente per un». Ma Camilla non si ferma al riconoscimento: il suo è un progetto di vita che abbraccia la rinascita di un territorio, e una battaglia, gentile ma decisa, per affermare la visione di una nuova Puglia del.La storia della Masseria CuturiLa storia di Camilla e della sua azienda salentina inizia dalla parte opposta del tacco dello Stivale.