La condanna a Israele del mondo arabo-islamico è anche un messaggio a Trump

A Riad, più di cinquanta leader arabi e islamici si sono riuniti per un vertice congiunto della Lega degli Stati Arabi e dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, convocato in via straordinaria dal Re Salman e presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il vertice si è concentrato sulla situazione in Medio Oriente, in particolare sui conflitti in corso a Gaza e in Libano, e sulla necessità di una risoluzione basata sul diritto internazionale.In un contesto regionale sempre più complesso, caratterizzato da vecchie dinamiche e da una rinnovata assertività di attori come l’Iran, dal vertice esce una posizione critica sull’andamento della situazione, ma che le fonti descrivono come “ottimista” riguardo al ritorno alla Casa Bianca di Donald— con il repubblicano che “al contrario che da voi in Europa è visto da noi in Medio Oriente come un potenziale elemento di stabilizzazione, o almeno così vogliamo pensare”, dice un diplomatico tra i tanti partecipanti.