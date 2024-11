361magazine.com - Intervista ai Blonde Brothers: ”Da Amici a The Winner Is, ma il nostro grande sogno resta il Festival di Sanremo”

: il duo si racconta. Dal nuovo singolo aldi arrivare aldi”Say Something” (Sei somma di mille attimi), è il titolo del nuovo singolo dei. Una cover, dal sapore nostalgico, della celebre canzone americana del duo “A Great Big World” in collaborazione con Christina Aguilera, questa volta riproposta con un ritornello cantato in italiano e una chitarra acustica e sperimentale creata dal Liutaio Angelo Bordini, uno strumento che si ispira alla viola d’amore e molto simile al Sitar Indiano dove altre sei corde nella cassa della chitarra lavorano per risonanza con le altre corde. Un ritorno alle origini per i due fratelli biondi già finalisti a “Theis” su Canale 5, visto il loro legame fisico e affettivo con gli Stati Uniti. Che ricordi avete dell’esperienza nel programma di Gerry Scotti?E’ stata un’esperienza fantastica, non ci aspettavamo di arrivare alla finalissima di un programma così competitivo, che ci ha dato l’opportunità di farci conoscere in tutta Italia.