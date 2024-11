Linkiesta.it - Giorgia Meloni e quell’idea distorta delle priorità della transizione verde

Leggi su Linkiesta.it

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – A Baku,è stata. Non ha recitato, non si è ammorbidita in base al contesto e non ha alzato l’asticella dell’ambizione climatica del suo Paese. La presidente del Consiglio, durante il discorso alla Cop29 sul clima (11-22 novembre), ha detto che «dobbiamo proteggere la natura con l’uomo al centro», criticando poi gli approcci «ideologici e non pragmatici» alle misure per fermare il riscaldamento globale.L’unica strada verso il «successo» (ma lanon è una gara in cui prevalere sull’altro) è la «neutralità tecnologica», ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia, secondo cui «non esiste un’unica alternativa alle fonti fossili» perché i nostri consumi energetici sono destinati a crescere a livello globale, anche per via dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.