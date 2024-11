Ilrestodelcarlino.it - "Giocato da squadra. Difficoltà in avanti"

Direttore Pietro Tamai, contento della prestazione contro L’Aquila? "Sì, abbiamoda, come spesso è successo, ci sono mancate sempre le solite cose, abbiamoa trasformare le occasioni in gol, ma non abbiamo subito neanche un tiro in porta. E credo che alla fine abbiamo dimostrato anche carattere. In questo momento ci prendiamo il punto, quel punto che se fosse venuto fuori in altre tre o quattro circostanze ora si parlerebbe di un’altra classifica". In pratica s’èa una sola porta. Però senza segnare. "La fase difensiva e il centrocampo sono sempre andati bene, tranne nella ripresa a Teramo e nella partita di Termoli in cui non siamo scesi in campo. Chiaramente c’è il problema del gol: della fase offensiva ne stiamo parlando da parecchio, qualcosa ci manca, sicuramente, anche un po’ di serenità.