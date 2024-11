Amica.it - Gigi Hadid e Bradley Cooper. Coppia di nome e di fitting

Leggi su Amica.it

Avvistati per le strade di New York,hanno optato per un look coordinato sui toni del rosso, bianco e blu.La top model ha scelto T-shirt grafica firmata Re/Done, jeans gamba dritta di Cotton Citizen, maglione del suo brand Guest in Residence e giacca trapuntata. Completa il look sportivo con cappellino da baseball in collaborazione con Kith e TAG Heuer, occhiali aviator con lenti marroni, pochette di Loro Piana e zoccoli Boston della Birkenstock. Invece l’attore ha indossato una T-shirt vivace combinata con pantaloni in stile sportivo. Le sneaker completano un outfit rilassato, perfettamente abbinato alla compagna. Nel video di Amica.it, i look matchy dellanel dettaglioGUARDA LE FOTOI 28 anni di: i look più sensazionali della super top Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA