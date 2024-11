Ilnapolista.it - Francia-Israele non è solo calcio: previsti 4mila poliziotti, l’obiettivo è evitare la caccia all’uomo (L’Equipe)

Domani sera (20:45), allo Stade de France di Saint-Denis di Parigi, andrà in scena la partita di Nations League tra, un evento già fonte di polemiche e preoccupazioni per la sicurezza. Il quotidiano sportivo francese L’Équipe ha riportato che le autorità locali avrebbero disposto misure di sicurezza eccezionali, schierando oltre quattromila trae gendarmi per proteggere i circa 20mila spettatori attesi. La tensione intorno alla partita è palpabile.Ad amplificare le difficoltà è la decisione di La France Insoumise (Lfi) di sostenere una manifestazione contro la disputa della partita, programmata per le 18 davanti all’Hôtel de Ville di Saint-Denis, ad appena un chilometro e mezzo dallo stadio. La protesta, promossa da associazioni e attivisti pro-palestinesi, è pubblicizzata sui social network con lo slogan “Non si gioca con il genocidio/No alla partita”, con riferimenti all’enorme tifo “Free Palestine” esposto al Parc des Princes il 6 novembre scorso.