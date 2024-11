Ilrestodelcarlino.it - "Eravamo un gioiello, poi fatti passi indietro"

Assemblea accesa lunedì sera nel corso di un appuntamento organizzato dalla Proloco di Milano Marittima, al quale hanno partecipato non solo i consiglieri e i volontari della stessa ma anche imprenditori della località e rappresentanti della giunta. Un incontro durante il quale si sono scaldati gli animi dato che, all’ordine del giorno, erano stati segnalati argomenti importanti come il Natale ma – soprattutto – un generale rilancio della località che, come noto, negli ultimi anni sta vivendo un periodo di crisi con il timore di perdere l’appeal di un tempo. Insomma, un incontro nel quale è emerso un dato significativo: gli operatori di Milano Marittima sentono la necessità di essere ascoltati e di essere maggiormente coinvolti nelle scelte strategiche. Come spiega il segretario di Proloco Milano Marittima Alessandro Fanelli: "Non saremo noi ad organizzare il Natale perché il progetto è stato affidato ad un’altra persona.