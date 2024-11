Gossipnews.tv - Da Star di Amici alla Caduta: Riky Confessa Il Suo Dramma!

Riccardo Marcuzzo, alias Riki, svela la verità dietro il suo silenzio. Ecco che cosa ha detto!Dopo anni di successo travolgente, Riccardo Marcuzzo, conosciuto come Riki, è scomparso dalle scene musicali. Lanciato dscuola didi Maria De Filippi, nel 2017 è stato uno degli artisti italiani più seguiti e prolifici. Fino al 2020 ha goduto di un pubblico devoto, esaurendo i biglietti nei palazzetti e affollando i firmacopie. Poi, un’assenza inspiegabile, un silenzio che ha lasciato i fan interdetti. Recentemente, in un’intervista al Corriere della Sera, il cantante di Segrate ha rivelato la causa della sua scomparsa: la depressione. Tra i motivi della sua crisi, anche la separazione dall’agente Francesco Facchinetti, che per anni aveva rappresentato una figura guida.Riki ha raccontato il lento scivolare verso il baratro, un processo che si è insinuato gradualmente: il successo gli imponeva una corsa senza soste e il giovane artista si è sentito intrappolato in una “gabbia dorata”.