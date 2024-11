Come il bere influisce sulla salute?

Leggi su Ildenaro.it

L’alcol è spesso un elemento centrale negli ambienti sociali, un modo per rilassarsi dopo lunghe giornate o semplicemente un’abitudine difficile da interrompere. Per molti,con moderazione sembra innocuo. Tuttavia, molti uomini ignorano i rischi di un consumo eccessivo di alcol e non si rendono pienamente conto dei suoi effetti sul proprio corpo e, in particolare,propriasessuale. Non si tratta di una preoccupazione passeggera: il consumo eccessivo di alcol è un’abitudine che può avere un impatto significativofisica, compresa la capacità di avere un’erezione.La disfunzione erettile (DE), ovvero l’incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione sufficientemente forte per l’attività sessuale, colpisce milioni di uomini in tutto il mondo. Sebbene le ragioni per cui una persona può soffrire di DE siano molteplici, il consumo eccessivo di alcol è una delle cause più significative.