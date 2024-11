Metropolitanmagazine.it - Coldplay, nel 2025 il loro concerto più grande di sempre ad Ahmedabad

Leggi su Metropolitanmagazine.it

hanno annunciato per ililpiùdi, in India ad: il live si aggiunge alla folta lista che vedrà impegnati Chris Martin e soci in Asia nella tranche invernale e successivamente in America.nelsi esibiranno adLa band si esibirà allo Stadio Narendra Modi, che ha una capienza di 132000 spettatori il prossimo 25 gennaio, il piùdel mondo, con iltour Music Of The Spheres’ World Tour. A breve inoltre sarà annunciato un ospite misterioso che si unirà al gruppo. Ildiè uno dei vari live asiatici previsti nel calendario deldella band, nel tour rock piùdi tutti i tempi nel quale figurano gli show di Abu Dhabi, Hong Kong, Seoul e Mumbai. Si tratta del primo live completo deiin India, dopo l’apparizione del 2016 al Global Citizen Festival.