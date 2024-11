Brucellosi in Campania l’assessore Caputo | 7 mln per risarcire gli allevatori di bufale Via al bando

Leggi su Ildenaro.it

“Pubblicato l’Avviso perglidel settore Bufalino colpiti dall’emergenza. Si tratta di 7 milioni di euro a favore del comparto, una filiera strategica dell’agricoltura campana”. Lo ha reso noto Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione, dopo la pubblicazione dell’Avviso e l’aggiornamento del report regionale sulla situazione dellain, che si sottolinea in una nota, evidenzia una significativa decrescita della malattia negli ultimi dodici mesi. L’Avviso, rivolto alle piccole e medie imprese bufaline, ha fissato come termine di presentazione delle istanze la data del 3 dicembre e non vi sarà alcun tetto agli aiuti erogabili per singola azienda. Grazie alla semplificazione, saranno assicurati tempi rapidi di istruttoria delle istanze e di erogazione dei contributi.