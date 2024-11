Ilgiorno.it - Bergamo, vandali contro Comune e sindaca: scattano le denunce

, 13 novembre 2024 - Blitz no vax e dei negazionisti del cambiamento climatico nella notte tra lunedì e martedì a. A farne le spese sono stati Palazzo Frizzoni, storica sede deldel capoluogo, e palazzo Uffici, entrambi situati in Piazza Matteotti, in pieno centro cittadino, imbrattati con vernice rossa utilizzata per scrivere frasi deliranti. A compiere il raidco sarebbe stato il gruppo Vivi, che dagli anni del Covid promuove una campagna anti vaccini, e che ora ha allargato il proprio campo d’azione alla gestione della crisi climatica. Nel mirino degli sconosciuti è finita anche laElena Carnevali, definita “nazista”, e in difesa della quale è intervenuto via social l’ex primo cittadino diGiorgio Gori, che le ha espresso solidarietà e sostegno.