Bambino investito da un'auto all'uscita della scuola elementare

Grosseto, 13 novembre 2024 – È statodadi frontedi via Adamello. Il fatto è accaduto intorno alle 16. Ildi 6 anni,, si è diretto verso l’auto del nonno che era andato a prenderlo. Anziché salire sul lato passeggero, ha fatto il giro del veicolo ma è statodache sopraggiungeva, fortunatamente a bassa velocità. Il piccolo è finito a terra: è immediatamente scattato l’allarme al 118 mentre il nonno e altri genitori gli hanno prestato i primi soccorsi. Ilha iniziato a piangere ed è stato trasportato all’ospedale Misericordia per le cure del caso. Per fortuna l’impatto non è stato violento e le condizioni del piccolino non sono gravi. Sul posto, per i rilievi, gli agentiPolizia municipale.