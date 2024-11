Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Alcaraz col cerotto sul naso batte Rublev e i problemi di salute. Si giocherà tutto contro Zverev

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlossi è riscattato. Il tennista spagnolo ha superato 6-3, 7-6 il russo Andreytornando in corsa per le semifinali delle Atp2024. Una prova ben diversa quella del numero 3 al mondo rispetto a quella di lunedì 11 novembre, quando è stato sconfitto nettamente in due set dal norvegese Ruud. Anche se non ancora al top della forma,è riuscito a superare l’ostacolotenendo così vive le speranze di qualificazione al turno successivo. La sorte del classe 2003 sarà stabilita dal risultato del match che disputeràgiocandosi il passaggio in semifinale in una sfida che si preannuncia molto ostica.ATP– La classifica dei gruppiTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremi“Beh, qualche giorno prima di venire qui, mi sono ammalato a casa.