Ilrestodelcarlino.it - Affitti a studenti a Ferrara, fino a 800 euro per un trilocale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – L’esplosione del mercato degli alloggi perha fatto schizzare alle stelle i prezzi di stanze e appartamenti. Tuttavia, nonostante il boom di universitari e costi, secondo le stime di Tecnocasa l’affitto di una casa arimane più sostenibile rispetto a molte realtà geograficamente vicine o simili per dimensioni. Per orientarsi nella giungla delle locazioni, l’ufficio studi del gruppo immobiliare ha messo sotto la lente alcune tra le principali città universitarie del Paese, confrontando i costi di monolocali, bilocali e trilocali tra il centro storico e la periferia. Per quanto riguarda la nostra città, si parte dal centro con la zona mura est. Qui un monolocale costa 450al mese. Per un bilocale si salea seicentomentre per unil prezzo arriva a 800