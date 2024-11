Bergamonews.it - A2A, investimenti per 22 miliardi: sedici per la transizione ecologica

A2A aggiorna il proprio piano strategico 2024-2035 che vede confermati 22di euro dinel periodo 2024-35: sei per l’economia circolare e 16 per laenergetica.Lo ha deciso nel corso del Consiglio di Amministrazione di A2A Spa, presieduto da Roberto Tasca, che ha esaminato e approvato l’Aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035 che mantiene saldi gli obiettivi di crescita industriale del Gruppo definiti nel Piano di marzo 2024. La strategia, che rimane incentrata sui due pilastri dellaenergetica e dell’Economia circolare, coniuga decarbonizzazione e competitività. Il Piano confermaper 22di euro. Il 70% deglidi sviluppo al 2030 è già autorizzato o in corso di realizzazione.“Guardiamo al 2035 con un Piano che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del Paese.